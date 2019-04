Požár vypukl v pondělí okolo 18:50 SELČ. Zhruba po pěti hodinách od jeho vypuknutí francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že to nejhorší se podařilo odvrátit a slíbil obnovu katedrály. „Katedrálu Notre-Dame společně znovu vybudujeme,” uvedl viditelně pohnutým hlasem Macron přímo na místě neštěstí. Vyhlásil rovněž i mezinárodní sbírku.

Krátce poté se objevily i první nabídky finanční pomoci z domova i ze zahraničí. Francouzský miliardář François-Henri Pinault, ředitel mezinárodní luxusní skupiny Kering, slíbil na obnovu katedrály 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Kering vlastní několik luxusních módních značek, včetně Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga a Alexander McQueen. Časopis Forbes odhaduje výši majetku rodiny Pinaultových na 35 miliard USD (794,3 miliardy Kč).

Newyorská nezisková organizace French Heritage Society, která se věnuje ochraně francouzských architektonických a kulturních pokladů, spustila v pondělí internetové stránky s cílem získat peníze na obnovu katedrály. Na internetových stránkách pro organizování pomoci dobrovolných dárců GoFundMe bylo v pondělí zahájeno více než 50 kampaní na pomoc v souvislosti s požárem katedrály, uvedl mluvčí provozovatele stránek John Coventry.

Přesná příčina požáru zatím není známá. Francouzská média citují zástupce pařížských hasičů, podle kterých by mohl souviset s projektem renovace špičky kostelní věže za šest milionů eur. Úřad pařížského prokurátora vyloučil žhářství či souvislost s terorismem a uvedl, že případ považuje za nehodu.

