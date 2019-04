Příčina požáru není zatím známa, ale podle úřadů na katedrále probíhají opravy a na záběrech ze sociálních sítích je vidět, jak hoří právě v okolí lešení.

Katedrála je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, leží na ostrově Île de la Cité na řece Seině. Patří k nejnavštěvovanějším památkám francouzské metropole.

Podle serveru bfmtv.com, který cituje zdroj z hasičských složek, zachvátily plameny okolo 18:50 vrchní část chrámu a požár může souviset s renovačními pracemi na budově. Plameny se rychle šíří, píše deník Libération na svém webu.

Televizní stanice France 2 uvedla, že policie požár vyšetřuje jako nehodu. Starostka Paříže Anne Hidalgová hovoří o „strašném požáru”, uvedla agentura AFP.

Flames and smoke are seen billowing from the roof at the landmark Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Ei1ZraqH63