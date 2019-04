doh, Právo

„Po pětadvacetiletém úsilí nedopustím, aby nás britští politici převálcovali,“ dodal s tím, že jeho nová strana hodlá postavit kandidáty ve všech britských volebních okrscích vyjma Severního Irska. Otázka voleb do Evropského parlamentu, které se napříč unií konají od 23. do 26. května, je v Británii mimořádně ožehavé téma.

Podle stanice France 24 už ostrovní království dokonce stanovilo datum možných eurovoleb na 23. května. Dosavadní vývoj vedl k tomu, že premiérka Theresa Mayová v dopise požádala šéfa Evropské rady Donalda Tuska o odložení brexitu do 30. června. O návrhu bude ve středu jednat unijní summit. Zatím ale dál platí, že Británie by měla opustit EU do 12. dubna. Mayová se snaží vyjednat s opozičními labouristy řešení brexitového patu, zatím ale neúspěšně. Zatímco labouristé požadují zachování celní unie s EU, konzervativci jsou zásadně proti.

Toryové hrozí Mayové svržením

Evropská komise už nicméně vzkázala, že pokud Británie bude v době eurovoleb stále členem Unie, bude se jich muset zúčastnit, jinak skončí před Soudním dvorem EU. Také Mayová připustila, že se na tuto „krajní variantu“ připravuje. Poslanci z toryovské frakce uvnitř premiérčiny Konzervativní strany už ale pohrozili Mayové, že pokud by se měla Británie voleb do Evropského parlamentu skutečně zúčastnit, budou hlasování bojkotovat a pokusí se britskou premiérku svrhnout, napsal list The Guardian.

Nynější lídr britských konzervativců v europarlamentu Ashley Fox označil případné hlasování za „zombie volby“.

Není také jasné, zda by mandát britských europoslanců netrval jen pár dní. Nezbytné přípravy na volby už nicméně v Británii probíhají, potvrdila tamní vláda.

Portál Euractiv přitom podotkl, že bude třeba nadlidské úsilí, aby se za pár dní stihlo připravit to, co jindy trvá celé měsíce.

Při posledních eurovolbách bylo například potřeba vytisknout 46,5 milionu volebních lístků a zajistit 39 tisíc hlasovacích míst, podotkl web.