Renáta Bohuslavová (Egypt), Novinky

„My máme jen čtyři letadla CASA a potřebujeme jich víc. Dostal jsem informaci, že jsou teď nějaká dvě letadla na prodej a určitě se po návratu spojím s ministrem obrany. Armáda potřebuje tato letadla, která jsou efektivní, dokoupit,” uvedl premiér po nedělní návštěvě základny mezinárodní pozorovací mise MFO.

Premiér @AndrejBabis navštívil základnu South Camp MFO. Mezinárodní jednotka zde dohlíží na dodržování podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. S monitorováním situace nad egyptsko-izraelskou hranicí pomáhá také 13 českých vojáků a letoun CASA. pic.twitter.com/bVdJH3hYs5 — Úřad vlády ČR (@strakovka) 24. února 2019



V mezinárodní misi by měla podle něj Česká republika pokračovat i v dalších letech.

Efektivní jednotka za málo peněz



„Byl jsem na naše vojáky velmi hrdý. Je to dokonce nejefektivnější jednotka, a dokonce nás to ani nestojí tolik peněz,” dodal Babiš.

„Budeme se snažit tuto misi, která je podle mě prestižní, uchovat,” uvedl na dotaz novinářů.

Premiér Babiš se na vojenskou základu v egyptském Šarm aš-Šajchu vypravil v rámci své zahraniční cesty na Sinajský poloostrov, kde se v neděli a pondělí koná první summit států Evropské unie a Ligy arabských států.

Hlavním tématem summitu bude podle Babiše migrace. „Doufejme, že tato konference přispěje k tomu, aby se vyřešily problémy, které se dlouhodobě řeší. Je to komplexní problém a nedá se to vyřešit rychle. Podle mého názoru se ztratilo hodně času a problém Evropy je, že my sami na to nemáme stejný názor a potom ho prezentovat externě společně je problém,” řekl Babiš krátce před prvním zasedáním. [celá zpráva]

Bilaterální schůzky



Babiš má v rámci summitu naplánovanou i řadu bilaterálních jednání. V neděli odpoledne proběhla schůzka s prezidentem Iráku a premiérem Libanonu.

Následovat budou setkání s vicepremiérem Ománu, ministrem zahraničí Jordánska a prezidentem Egypta, kterého by rád pozval do Česka.