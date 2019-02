ČTK

Schůzka představitelů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska s izraelskými partnery je naplánovaná na 18. a 19. února do Jeruzaléma.

O zrušení Morawieckého cesty se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanjahuova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem týdne ve Varšavě, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Popřel to i úřad izraelského premiéra.

"Premiér velmi principiálně přistupuje k obviňování Polska z nespáchaných zločinů," vysvětlil zrušení cesty šéf premiérovy kanceláře Michal Dworczyk. Vysvětlení izraelské velvyslankyně ohledně Netanjahuových výroků bylo podle něj nedostatečné.

Myslel pouze individuální případy



Kamenem úrazu se stala páteční zpráva listu The Jerusalem Post, podle které Netanjahu ve Varšavě, kde se zúčastnil konference o Blízkém východu, izraelským novinářům řekl, že Poláci kolaborovali s nacisty při holokaustu.

Netanjahu v telefonátu s Morawieckým podle polského serveru zdůraznil, že absolutně neměl na mysli, že by všichni Poláci kolaborovali, ale šlo mu pouze o individuální případy.

Podobně dementovala tvrzení The Jerusalem Post již v pátek izraelská velvyslankyně Anna Azariová. Avšak náměstek polského ministra zahraničí Szymon Szynkowski po schůzce s velvyslankyní řekl, že polská strana očekává jednoznačné stanovisko a že dosavadní izraelská vyjádření jsou nečitelná.