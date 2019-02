Novinky

„V tuto chvíli se nevedou žádné rozhovory s Čínou, zejména ne o INF,“ řekla Thompsonová, která navštívila Peking poté, co USA a Rusko od smlouvy odstoupily.

Účastnila se tam konference pěti zemí o nešíření jaderných zbraní. Čína podle ní nepřišla s ideou, že by se připojila k případné nové smlouvě o raketách středního doletu: „Stručná odpověď je ne. Nenadnesli toto téma a neočekávám, že s ním přijdou, protože jejich systémy nesplňují požadavky INF.“

Čína má přes tisíc raket



Američtí představitelé přitom letos opakovaně upozorňovali, že Čína má více než tisíc pozemních raket středního doletu, které by spadaly pod smlouvu, jenže Peking není jejím signatářem, protože v době podpisu smlouvy v roce 1987 měly rakety středního doletu jen USA a SSSR. Americký admirál Philip Davidson, který stojí v čele amerického velitelství pro indo-pacifickou oblast, senátnímu výboru pro ozbrojené služby v úterý řekl, že 95 procent balistických raket, které Čína vyvinula „by byla v rozporu s INF“, kterou ale Peking nepodepsal.

Americká administrativa proto navrhovala, že by bylo lepší dosáhnout nové dohody, jejímiž signatáři by byly i další země mající rakety středního doletu, jako je Čína nebo Írán či KLDR. Trump se otázce věnoval i v projevu o stavu unie, když řekl: „Možná můžeme vyjednat odlišnou smlouvu zahrnující Čínu a další (země), možná ne, v tom případě budeme inovovat a vylepšovat všechny ostatní (rakety).“

Thompsonová dodala, že se Spojené státy ani nyní nemíní věnovat otázce čínských raket, soustředí se na Rusko, které podle Washingtonu smlouvu porušilo rozmístěním svých raket Novator 9M729: „Právě teď se zaměřujeme na Rusko. INF se týká Ruska. Rusko má šest měsíců, aby se vrátilo ke svým závazkům (vyplývajícím ze smlouvy).“ Po vypovědění smlouvy mají oba signatáři půl roku na to se k ní vrátit.

Podle USA Moskva porušila smlouvu, když zařadila do služby čtyři prapory vybavení raketami s plochou dráhou letu Novator 9M729, které podle amerických údajů mají dolet až 2500 km, přičemž smlouva INF zakazuje oběma signatářům vlastnit střely země-země o doletu větším než 500 km a menším než 5000 km. Rusko ale popírá, že by střely porušovaly podmínky dohody, tvrdí, že mají dostřel jen 480 km, a nabídlo možnost přihlížet jejich testu .

Podle Thompsonové se otázka čínských raket bude řešit až poté, co uplyne půlroční výpovědní lhůta, během které se mohou Rusko a USA vrátit k plnění dohody. To by ale znamenalo, že se Rusko vzdát sporných raket Novator.

USA vypovídají odzbrojovací smlouvy

INF však není jedinou odzbrojovací smlouvou, kterou Spojené státy vypověděly, už v roce 2002 odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně ABM, která omezovala vývoj antiraket. Zatím není jasný ani osud smlouvy New START z roku 2010 podepsané v Praze. Trump ji označil za špatnou. Smlouva vyprší v roce 2021. Thompsonová k jejímu osudu uvedla. „Začali jsme jednat o New START, ale máme na to dva roky.“

Spojené státy také vypověděly smlouvu s Íránem, ve které se Teherán zavázal omezit svůj jaderný programem výměnou za zrušení sankcí. Dohoda ale nezahrnovala vývoj raket ani íránské vměšování se do politiky arabských zemí.

Americký viceprezident Mike Pence ve čtvrtek na varšavské konferenci o Blízkém východě vyzval evropské země, aby se připojily k americkým sankcím proti Íránu. Země EU to neudělaly a našly mechanismus, jak je obejít.

„Není to rozumné, pouze to posílí Írán, oslabí Evropskou unii a ještě víc rozdělí Evropu a Spojené státy. Zatímco se íránská ekonomika dále hroutí a Íránci vycházejí do ulic, musejí se země hájící svobodu sjednocovat a poukazovat na odpovědnost íránského režimu za utrpení Íránců, regionu a celého světa,” řekl Pence podle ČTK. USA budou podle něj sankce dále zpřísňovat, dokud Írán nezmění své „nebezpečné a destabilizační” jednání.