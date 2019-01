Katedrála byla slavnostně otevřena vpředvečer vánočního svátku, který egyptští Koptové slaví 7. ledna. Sísí se v novostavbě zúčastnil společně s mnoha dalšími pozvanými hosty bohoslužby, informovala agentura DPA.

Patriarcha koptské církve Tavadros II. označil otevření katedrály, kterou ještě čekají poslední stavební práce, za bezprecedentní událost. Také Vatikán zveřejnil videoposelství papeže Františka, který popřál Egyptu, Blízkému východu a světu mír a blahobyt. Koptská církev podle něj i v nejtěžších chvílích dokázala podávat „skutečné svědectví víry a lásky k bližnímu”.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí (vpravo) a patriarcha koptské církve Tavadros II. během slavnostního otevření katedrály.

FOTO: SR, ČTK/AP

Radost nad otevřením katedrály vyjádřil na twitteru také americký prezident Donald Trump.

Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future!