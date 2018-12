Republikán Bush vykonával úřad v letech 1989 až 1993, předtím působil v mnoha vysokých funkcích včetně viceprezidentské pod Ronaldem Reaganem a jako ředitel CIA.

Podle mluvčího rodiny Jima McGratha zemřel 41. prezident USA v pátek krátce po 22:00 místního času.

„Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel,“ uvedl George W. Bush v prohlášení, které prostřednictvím Twitteru tlumočil McGrath. „George H. W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a nejlepším otcem, jakého si syn nebo dcera mohou přát,“ dodal Bush mladší.

Exprezident se v posledních letech opakovaně potýkal se zdravotními problémy. Pohyboval se na kolečkovém křesle kvůli Parkinsonově chorobě.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h