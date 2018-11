ivi, vpl, ČTK, DPA, Právo

„Nemyslíme si, že to (pakt) je dobré řešení. Není způsobem, jak zmírnit migrační krizi, právě naopak,“ řekl v polském rozhlase ministr obrany Mariusz Blaszczak, podle něhož by pakt migrační krizi a její dopady jen zesílil.

Země, které odmítly migrační pakt OSN Austrálie Česko Izrael

Maďarsko Polsko

Rakousko

USA

Pochybnosti vyjádřily Dánsko, Slovinsko, Bulharsko či Estonsko

Polské vládě se nelíbí třeba ty formulace návrhu paktu, které se týkají rozlišování mezi migranty legálními a nelegálními. Prý mohou způsobit značné obtíže při interpretaci a uplatňování paktu.

Premiér Mateusz Morawiecki počátkem listopadu na německo-polských vládních konzultacích s kancléřkou Angelou Merkelovou naznačil odmítavý postoj Varšavy: „Jsme toho názoru, že principy naší suverenity mají absolutní prioritu.“

Také Izrael potvrdil, že jeho podpis na smlouvě nebude. „Jsme odhodláni chránit naše hranice před ilegálními přistěhovalci. Dělali jsme to a budeme tak i nadále činit,“ řekl v úterý izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jenž zastává i úřad ministra zahraničí.

Lajčák naznačil možnost demise

V případě, že slovenský parlament odmítne globální pakt OSN o migraci, šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák zvažuje demisi. Lajčák to novinářům potvrdil před dnešním zasedáním slovenské vlády.

Lajčák odmítl, že se dostal do sporu s Robertem Ficem, předsedou nejsilnější vládní strany Směr–sociální demokracie, který úmluvu důrazně odmítl.

Šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák

FOTO: Petr Horník, Právo

„Tady nejde o osobní postoj. Jedná se o to, zda je Slovensko součástí řešení, nebo chceme sedět za pecí a zamknout dveře zevnitř. Je někdo na Slovensku, kdo tvrdí, že migrace neexistuje? Dá se to řešit tak, že řekneme‚ Vy to řešte a nás se to netýká? Pokud chceme být součástí řešení, tak musíme sedět za jednacím stolem, abychom přednesli naše stanovisko. Tady nejde o mě a o Roberta Fica. Jde o to, jaké Slovensko mám já jako ministr zahraničí zastupovat,“ zdůraznil.

Směr má zájem postavit šéfa diplomacie jako kandidáta na prezidenta ve volbách na jaře příštího roku. Podle průzkumů by měl Lajčák velké šance nahradit Andreje Kisku. Lajčák se na přípravě migračního paktu podílel během svého ročního působení ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN, ve které skončil letos v září.

Názory se tříbí

Premiér a místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini po Lajčákově vyjádření řekl, že Slovensko má vůči dokumentu výhrady. Předseda parlamentu a SNS Danko dokument zase odmítl.

Poslanci SNS předložili do Sněmovny návrh usnesení, že pakt není v souladu s bezpečnostní a migrační politikou Slovenska a že vláda by měla dokument odmítnout.