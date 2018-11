Obamovi vyhledali poradnu, prozradila Michelle

Manželství Baracka a Michelle Obamových prošlo krizí, během níž někdejší první pár Ameriky docházel do manželské poradny. Bývalá první dáma to spolu s dalšími detaily ze soukromí odhalila v nové autobiografické knize Becoming, v úterý oficiálně představené.