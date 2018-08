Josef Kašpar (Řím), Právo

Důvody jsou zřejmé: italský ministerský předseda je na rozdíl od Babiše v dosti slabé pozici – první housle hrají oba vicepremiérové a šéfové koaličních stran, Matteo Salvini (45) a Luigi di Maio (32).

Navíc Itálie Orbána považuje za lídra visegradské čtyřky a politické setkání v Miláně šlo pak mnohem dále za neustále zdůrazňovaný problém zastavení migrace.

Osobní kontakt je vždy lepší

Oba politici v Miláně dali najevo, že při jarních volbách do Evropského parlamentu chtějí vytvořit rozsáhlou koalici euroskeptiků, která by, jak prohlásil Salvini, „měla mít silné zastoupení, vedla k úplně jinému složení Komise a přispěla k reformě Evropské unie, zahnala socialisty a levici do opozice v Evropském parlamentu a konečně se starala o každodenní potřeby obyčejných lidí“.

Babišova cesta si samozřejmě podobné cíle nekladla. Giovanni Giaconardi v italském vydání Huffington Postu napsal: „Ani Babiš, ani Conte neočekávali, že by ohledně dislokace migrantů mohli přimět druhou stranu ke změně postoje. Setkání mělo ale svůj pozitivní význam. Osobní kontakty jsou vždy lepší než výměna názorů přes Twitter či Facebook, jak připomněl Conte.“

Český premiér Andrej Babiš během setkání se svým italským protějškem Giuseppem Contem.

FOTO: Andrew Medichini, ČTK/AP

Giaconardi si všiml, že host na závěrečné tiskové konferenci řekl, že získal cenné informace o tom, jak funguje projekt Sophia, a co Italové podnikají na poli boje proti ilegální imigraci.

Soukromá TV: Řím rád přijme pomoc z Prahy

Večerní zpravodajství veřejnoprávní televize RAI věnovalo Babišově návštěvě krátké šoty. „Babišovo setkání oživilo politické kontakty mezi Prahou a Římem, poslední dobou velmi omezené vzhledem k neshodám týkajícím se přerozdělování migrantů. Praha nabídla Itálii technickou i finanční podporu v boji proti ilegální imigraci, kterou Řím rád přijme,“ upozornil Enrico Mentana, šéfredaktor soukromé televize LA7.

Maďarský premiér Viktor Orbán a italský ministr vnitra Matteo Salvini (vpravo).

FOTO: Massimo Pinca, Reuters

Mentana dále vyzdvihl, že hostitel i host se nevyhnuli ani reformě EU. „Na tomto poli mají obě strany dosti blízká stanoviska, a to že Unie potřebuje změny. Z tohoto hlediska je podstatné nedávné Babišovo prohlášení o tom, že odchod z Evropské unie by byl pro jeho zemi velmi negativní,“ připomněl šéfredaktor.

Premiér Babiš bude ve středu 5. září jednat v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o migraci, rozpočtu EU, brexitu a eurovolbách. Pravděpodobně na konci října Babiš navštíví Británii. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka. Babiš by se podle něj měl zúčastnit koncertu České filharmonie ke stému výročí vzniku Československa.