Podle Williamse se podezřelý David Katz sám zastřelil. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledala jeho domov. Katz údajně svůj čin spáchal jednou ruční střelnou zbraní.

Ke střelbě podle televize Fox News došlo během turnaje v počítačové hře v oblasti Jacksonville Landing. Podle deníku Telegraph byli zastřeleni čtyři lidé a dalších jedenáct utrpělo zranění.

Podle úřadu šerifa je byla v akci jednotka SWAT, která „systematicky prohledávala oblast”, uvedla televize Fox News. Té svědek řekl, že střelcem byl jeden z hráčů, který prohrál. „Zbláznil se a začal střílet,” uvedl svědek.

Šerif Mike Williams následně novinářům řekl, že celá oblast byla zabezpečena. „Máme jen jednoho podezřelého a ten je mrtev. Jde o bělocha,” uvedl šerif. Podle informací news4jax.com útočník spáchal sebevraždu.

