Se členy týmu vyšetřovatele FBI Roberta Muellera hovořil McGahn nejméně třikrát, celkově prý výslech trval 30 hodin. Prezident Donald Trump v neděli na twitteru odmítl tvrzení deníku, že McGahn se výpovědí obrátil proti němu.

Právník údajně popsal odpor prezidenta proti Muellerovu vyšetřování a hovořil o pokynech, které od prezidenta v této souvislosti dostal. O výslech prý sám požádal proto, aby se nevystavil stíhání v případě, že vyšetřovatelé shledají postup Bílého domu protiprávním.

„Dal jsem jemu i všem ostatním souhlas, aby svědčili - nemusel jsem,” tvrdil Trump v reakci ve svém nedělním tweetu. Podle něj The New York Times napsal svůj materiál tak, aby to vypadalo, že se McGahn obrátil proti prezidentovi, jako to udělal poradce Bílého domu John Dean při vyšetřování bývalého prezidenta Richarda Nixona v aféře Watergate. Přitom je to podle Trumpa „ve skutečnosti úplně naopak”. Sám prý McGahna a štáb Bílého domu povzbudil ke spolupráci s vyšetřovateli.

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify - I didn’t have to. I have nothing to hide......