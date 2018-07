Merkelová: O rezignaci jsem neuvažovala

Ani na vrcholu vládního sporu o migraci nemyslela Angela Merkelová na to, že by rezignovala na funkci německé kancléřky. Řekla to v pátek na letní tiskové konferenci v Berlíně před začátkem své dovolené. Na to, jestli během napjatých týdnů na přelomu června a července uvažovala o rezignaci, Merkelová našla jasnou odpověď. „Ne, ne,“ řekla novinářům.