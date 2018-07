mcm, , ČTK, CNN

Tvrdí to podle německého deníku Die Welt tým zvláštního zástupce ministerstva spravedlnosti USA Roberta Muellera pro vyšetřování vazeb prezidentské kampaně Donalda Trumpa na Rusko. Odvolávají se na dementi, které tento pseudonym zveřejnil 15. července 2016.

Popření v kostrbaté angličtině zveřejněné na blogu obsahuje podle Muellerova týmu několik formulací, které byly na síti GRU zadány do vyhledávače pouhé dvě hodiny před zveřejněním tohoto textu.

Metody hospodářské špionáže

Přes Guccifera 2.0 i dalšími cestami se údajně v červnu 2016 šířily informace, které GRU získala z počítačů amerických demokratů.

To dávají Američané za vinu důstojníkovi GRU Viktoru Nětykšovi. Jeho jedenáctičlenný tým prý před dvěma lety zahackoval počítače prezidentské kampaně Hillary Clintonové i volební organizace Demokratické strany.

Tak se podařilo získat desetitisíce mailů a různých dokumentů. Pro demokraty to mělo bolestné důsledky, protože ven se dostaly informace o machinacích, jež měly oslabit demokratického soupeře Clintonové Bernieho Sanderse. Několik čelných demokratů muselo pak odstoupit a pověst strany utrpěla pořádné šrámy.

Při hackování prý Rusové pod vedením majora GRU Borise Antonova sáhli k cíleným útokům na více než 300 spolupracovníků demokratů. Zasíláním mailů od falešných odesilatelů, které se tvářily jako zprávy od vysoce postavených činitelů demokratické volební kampaně, se prý Rusové snažili získat tajná hesla. Metodou, kterou využívá hospodářská špionáž i kyberzločinci, tak dostali pod kontrolu stovky účtů.

Pak skupina pod vedením důstojníka GRU Dmitrije Badina propašovala nejméně na deset počítačů demokratické volební kampaně špionážní software X-Agent, což umožňovalo totální kontrolu nad tímto hardwarem: zachycena byla všechna ťuknutí do klávesnice, dělaly se také záběry obrazovky. A to vše se prý dostalo do Ruska.

Rusko neopustí

Díky přístupu do počítačů Demokratické strany tak mohli Rusové prozkoumat i jejich obsah – volili prý klíčová slova „Hillary“ nebo „Trump“. Získané dokumenty poté přes zakódované kanály znovu dostali do Ruska. K těmto informacím pak podle Weltu dostal přístup Guccifer 2.0, ale i DLCLeaks a údajně též WikiLeaks.

Moskva to vše popírá a mluví o „hanebné komedii“.

Nětykša Američané také obviňují, že verboval středoškoláky do řad tajných služeb i mezi hackery. Spolu s akademií ruské kontrarozvědky FSB prý uzavíral smlouvy s moskevskými středním školami o přípravě studentů ke studiu na vysokých školách a k následné práci pro ruské tajné služby. Tvrdí to web rozhlasové stanice Rádio Svoboda/Rádio Svobodná Evropa.

Devět z 12 obviněných je podle Američanů spojeno s vojenskou jednotkou 26165, která se v éře Sovětského svazu zabývala dešifrováním a kryptoanalýzou zpráv zachycených pro GRU. V současné době se prý jednotka soustřeďuje na moderní počítačové technologie.

Viktor Nětykšo ani nikdo z jeho kolegů se před americkým soudem zřejmě nikdy neobjeví. Do konce života se však už nepodívají mimo Rusko, které se tak pro ně stává jakýmsi „vězením“. Američané jsou totiž známi tím, že po hackerech jdou v celém světě.