Trumpovo morální ustrojení je nedostatečné pro výkon prezidentské funce: „pravda pro něj nepředstavuje velkou hodnotu”, uvedl dále Comey. Trump Comeyho několik hodin před rozhovorem napadl prostřednictvím twitteru, kde jej obvinil ze „snůšky lží”.

Současný prezident USA podle Comeyho „nezměrně poškozuje” instituční a kulturní normy. Bývalý šéf FBI se obává, že Trumpova návštěva Moskvy v roce 2013, kde údajně v hotelu přihlížel tomu, jak na sebe močí prostitutky, by mohla sloužit Rusům jako potenciální materiál k vydírání. „Je to možné, ale s jistotou to nevím,” odpověděl Comey na otázku, zda Rusové kompromitují materiály skutečně mají.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!