Šéfové států a vlád evropského bloku už při příchodu na čtvrteční bruselské jednání v mnoha případech zdůrazňovali jednotu evropského postoje ke kauze. Moskva jakýkoli podíl na pokusu o otravu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervovou látkou novičok (nováček) odmítá.

Summit tedy večer zřejmě poněkud posílil vyznění diplomaty předem připravených závěrů schůzky, které uváděly, že lídři berou britská obvinění "mimořádně vážně".

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.