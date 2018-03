Ivan Vilček, Právo

Premiér a předseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Robert Fico totiž dohodu o předčasných volbách okamžitě odmítl.

Předseda strany Most-Híd Béla Bugár varoval, že v takovém případě jeho strana vládní koalici opustí. Bugár však ještě avizoval jednání s další vládní Slovenskou národní stranou (SNS), se kterou by se na předčasných volbách mohl dohodnout.

Předseda SNS Andrej Danko už v pondělí odpoledne připustil debaty o předčasných volbách. Jenže k dohodě celé koalice bude stále chybět Ficův Směr. A to může být rozhodující.

Rozdávání karet

Úterní zasedání slovenského parlamentu ukáže, jak jsou vlastně karty rozdané. Ve 150členném parlamentu má Směr 49 poslanců, SNS 15 a Most-Híd 14 poslanců. Bez strany Most-Híd má tedy vládní koalice 64 poslanců, plus čtyři nezávislé poslance, kteří vládu pravidelně podporují, ale na většinu to nestačí.

Pokud se však vládní koalice na předčasných volbách nedohodne, opozice ani s poslanci strany Most-Híd nemají dostatek hlasů pro schválení ústavního zákona o zkrácení volebního období. K tomu je totiž potřebných 90 hlasů poslanců. Parlament by se tak mohl dostat do patové situace.

Pak může přijít na řadu prezident Andrej Kiska. Pokud by byl parlament tři měsíce neusnášeníschopný, hlava státu by mohla parlament rozpustit, což by znamenalo automaticky předčasné volby.

Politická krize na Slovensku propukla po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Vyšetření dvojnásobné vraždy a změny ve vládě požadovaly v pátek desetitisíce lidí v ulicích slovenských měst. V pondělí odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák a ještě dříve ministr kultury Marek Maďarič (oba Směr).

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V Bratislavě demonstrovalo v pátek 30 tisíc lidí