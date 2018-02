Bez toho, aby sám sebe natáčel v živém vysílání na Facebooku, vyrazil pětapadesátiletý Robinson do ulic údajně jen velmi zřídka. Na videích prý obvykle pouštěl hudbu, u níž přemítal nad životem. Velmi často však také hovořil o lidech, kteří ve městě prodávají drogy, což se mu s největší pravděpodobností stalo osudným.

North Carolina Man Broadcasts His Own Killing On Facebook Live: Police say Prentis Robinson may… https://t.co/aWxCBv5Ick https://t.co/kObY3ByMA1

Podle informací Robinsonových příbuzných se čas od času snažil tamní policii pomoci s hledáním drogových dealerů, a to i navzdory tomu, že měl sám spoustu problémů. To byl ostatně možná i důvod toho, proč byli strážníci z jeho snahy povětšinou spíše otráveni, píše server Fox 46.

Když se v pondělí dopoledne procházel po městě, jako obvykle vysílal ze svého mobilu připevněného na selfie tyči živý přenos. V jeden okamžik se však k němu přiblížil muž se zbraní v ruce. Robinson mu ještě stihl říct, že je v živém vysílání, ani to ho však neodradilo od střelby.

Man Shot While on Facebook Live: Prentis Robinson’s Video Shows His Tragic Death. #FacebookLive #shooting #PrentisRobinson https://t.co/Ol91h5oymd

Na záběrech bylo údajně viditelné, jak kamera padá k zemi a pachatel z místa činu utíká. Policisté následně našli Robinsona ležet na zemi s několika střelnými ranami. Ihned ho prohlásili za mrtvého.

#BREAKING @TownofWingateNC police announce a suspect in the murder of Prentis Robinson. Murder warrant is out for Douglas Colson. More @ 11 on @WBTV_News pic.twitter.com/L3wEuuFAZh