Sledování testovaných pacientů podle WSJ ukázalo, že ti, kteří užívali medikament firmy Shionogi, vyvázli z virové nákazy v průměru do 24 hodin. Pokud by to byl ověřený výsledek, měl by nový lék nesrovnatelně rychlejší účinek, než jaký vykazuje jakýkoli jiný lék proti chřipce, včetně známého tamiflu.

„Údaje, které jsme viděli, vypadají velmi slibně. Mohl by to být průlom ve způsobu, jakým chřipku léčíme,“ řekl podle WSJ Martin Howell Friede, který je vedoucím poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti očkovacích látek, včetně přípravků proti chřipce.

Rychlá likvidace viru by podle výrobce mohla snížit jeho nakažlivost. Shionogi navíc tvrdí, že lék je účinný už při použití jediné dávky. Pokud jde o antivirový přípravek Tamiflu, pacienti musejí zatím brát dvě dávky denně po dobu pěti dnů.

Pozor na přílišný optimismus

Společnost Shionogi sdělila WSJ, že její lék funguje třikrát rychleji než tamiflu. Lék totiž sází podle webu Live Science na jiný způsob boje proti chřipce než jiné medikamenty. Chřipkový virus se v těle šíří napadáním buněk. Jakmile do některé pronikne, přinutí ji, aby začala vyrábět kopie viru. Nově vzniklé viry pak opouštějí buňku a šíří se do dalších.

Ročně onemocní až 15 procent populace. V Česku se nechá očkovat jen pět až šest procent obyvatel ročně. Mezi seniory je to asi 20 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby to byly až tři čtvrtiny. Každý rok chřipkou na světě onemocní deset až 15 procent populace. Až pětinu z nich tvoří děti. Závažnou formou ochoří tři až pět miliónů pacientů. Na následky chřipky zemře každý rok 250 tisíc až 500 tisíc lidí. Jde zhruba o dvě procenta všech úmrtí.

Stávající léky včetně tamiflu se snaží zabránit tomu, aby kopie viru unikly z buňky. Nový lék se naopak snaží zabránit viru v „okupaci“ buněk a jejich proměně v líheň nových virů.

Šéf české Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček varoval, že radost nad tímto průlomem ale může být předčasná. „U podobných zpráv musíme být zdrženliví. Vývoj léčiv je velmi náročným odvětvím a i v pozdních fázích testování se může ukázat, že výsledky nejsou tak dobré, jak se čekalo. Nebo se může přijít na závažné nežádoucí účinky, jež nasazení léku v praxi zabrání,“ řekl Dvořáček.

Dodal ale, že pokud se potvrdí, že lék má deklarované vlastnosti, byl by při léčbě chřipky velmi užitečný.

Dostane novinka povolení už v březnu?

Podle Shionogi hodlá japonský úřad pro léčiva schválit nový medikament k použití v ostrovní zemi už v březnu. WSJ poznamenal, že úřad se k této informaci zatím odmítl vyjádřit. Pokud jde o použití léku v USA, žádost o schválení výrobce zamýšlí podat v létě. Rozhodnutí amerických úřadů se však nečeká dříve než v příštím roce. Podle Dvořáčka je předčasné se radovat, dokud lék neschválí tyto instituce v USA a Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Vývoj léků na chřipku kráčí rychle kupředu. „Chřipka se stejně jako jiné běžnější virové nákazy tradičně léčí symptomaticky. Ale možná se jednou budou běžně nasazovat antivirotika, která množení virů v těle zastaví,“ uvedl Dvořáček.