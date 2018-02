„Co se týče chemických zbraní, stanovil jsem 'červenou linii', velmi jasně to znovu potvrzuji,” řekl prezident podle agentury Reuters během setkání s novináři v Paříži. Dodal, že pokud by francouzské tajné služby či jiné orgány měly důkazy, že byly zakázané chemické zbraně použity, zasáhla by francouzská armáda místo, odkud byly přepraveny či kde byly sestrojeny. Zároveň ale tvrdil, že nyní takové důkazy neexistují.

Navzdory hrozbě „okamžité” vojenské reakce ze strany Paříže a Washingtonu a slibům syrského vládnoucího režimu, že zničí všechny své zásoby chemických zbraní, ze Sýrie opakovaně přicházejí zprávy o útocích zejména pomocí chloru. Naposledy měl dýchací potíže asi tucet lidí počátkem února v oblasti ovládané protirežimními povstalci, na kterou útočí dlouhodobě provládní síly.

Pouze jednou vojensky odpověděly na chemický útok v dubnu 2017 Spojené státy, a to poté, co po útoku připisovaném syrskému režimu zahynulo 87 lidí, včetně dětí. Syrská vláda odpovědnost ale popřela.