Nebyla by to příležitost, jak odejít elegantně? Sice na sestupné trajektorii, nicméně ještě ne ve volném pádu – a hlavně, z vlastní vůle.

Merkelová podle zdrojů týdeníku Focus požádala okruh svých nejvěrnější o „pár minut v soukromí“ – jenže ty chvilky se protáhly. O téměř 24 hodin později nezvykle sebevědomě ohlásila v televizi ARD, že se rozhodně loučit nehodlá – a to celé další čtyři roky.

Ze všeho nejvíc teď potřebuje jasnou a přehlednou situaci, takříkajíc „klid na práci“. Dlouhé měsíce plné handrkování by ublížily nejen Spolkové republice, ale i jí osobně. Sociální demokracii (SPD), s níž by opětovně chtěla spřáhnout síly do své oblíbené velké koalice, celá léta deptá komplex z kancléřky.

„SPD se teď bude pokoušet oslabovat Merkelovou soustavnými útok. Křesťanská demokracie (CDU) bez tak zkušené vůdkyně v čele by byla porazitelná, tak kalkuluje přinejmenším část specialistů,“ upozornil list Frankfurter Rundschau.

Kritici vyčkávají. Zatím v zákopech

Merkelová, oslabená v září nejhorším výsledkem CDU u uren v historii i ztroskotáním Jamajky, teď čelí zatěžkávající zkoušce. Zatím však strana, byť nijak odhodlaně, stojí za ní.

Odvahu vybočit z řady našla pouze okresní pobočka Junge Union, mládežnické organizace CDU, z Düsseldorfu, jež kancléřku veřejně vyzvala, aby se rozloučila.

„CDU už není konzervativní, ekonomice nakloněná strana, ale pravicově se tvářící nazelenalý spolek určený ke znovuzvolení jediné osoby,“ upozornil Ulrich Wensel z Junge Union.

Mezi křesťanskými demokraty se zatím nevyprofiloval nezpochybnitelný favorit pro převzetí žezla. „Na obzoru nevyvstal nikdo, kdo by se mohl ihned chopit kormidla“, stěžuje si v týdeníku Der Stern nejmenovaný představitel konzervativního křídla CDU.

Angela Merkelová a Horst Seehofer přijíždějí na povolební jednání u prezidenta Steinmeiera

FOTO: Bernd von Jutrczenka, ČTK/AP

Nepočetná skupina kancléřčiných, dosud v zákopech skrytých kritiků spoléhá na to, že čas pracuje proti Merkelové. Týdny či dokonce měsíce se vlekoucí, nezáživné a únavné vyjednávání s SPD o obnově GroKo, jak Němci ve zkratce velké koalici říkají, by jí na autoritě rozhodně nepřidaly. „Její aura už teď vyprchává. Postupující oslabování by dědici či dědičce trůnu nabídlo docela nadějné vyhlídky,“ dodal zdroj.

SMS už nezáří

Lopotně sestavenou GroKo by nedržely pohromadě pronikavé vize, jak odpovědět na výzvy doby — namátkou jmenujme uprchlíky, digitalizaci, vzdělání, ochranu před vichry globalizace apod. Pojítkem se stal strach z voličů.

Trio SMS – předseda SPD Martin Schulz (61), Merkelová a šéf bavorské CSU Horst Seehofer (68) — to už v září schytalo rekordními debakly. Nic nenasvědčuje tomu, že veřejnost začala pociťovat vůči třem stranám i jejich lídrům novou náklonnost.

„Společnost se za posledních dvacet let pronikavě změnila a polarizovala. Strany, s výjimkou protestních, tuto dynamiku nezachytily,“ tvrdí sociolog Heinz Bude (62).

Schulz to má ze všech nejtěžší

Nejobtížnější misi podstupuje Schulz. Během kampaně Merkelovou označil za „vysavač myšlenek jiných“ a „podemílačku demokracie“. Bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků ohlásil stažení se do opozice a ještě i po krachu Jamajky ve druhé polovině listopadu opakoval, že jeho strana „není pro velkou koalici k dispozici“.

Němka míjí volební plakáty hlavními protivníky Angelou Merkelovou a Martinem Schulzem.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Teď musí přesvědčovat spo­lustraníky o otočce o 180 stupňů – o nevyhnutelnosti alespoň jednat o něčem, pro co SPD nemá jediný důvod, kromě udržení moci.

Vztah Schulze s Merkelovou události letošního roku podlomily. Týdeník Der Spiegel celé týdny během kampaně šéfa SPD provázel na každém kroku.

Před jediným televizním duelem Schulz cvičil s herečkou v roli jeho soupeřky. Urážel ji tak dlouho, až zkoušku po 53 minutách zastavili. „Museli jsme přestat, protože jsem už neovládl svou agresi,“ přiznal.

Na sjezdu v Berlíně Schulz minulý čtvrtek přesvědčil straníky, aby kývli na rozhovory. „Už jsem se několikrát setkal s papežem Františkem. Myslím, že to má těžké. Ale ne tak obtížné jako já,“ nechal se slyšet před sjezdem.