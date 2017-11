S kancléřkou Angelou Merkelovou, bavorským premiérem Horstem Seehoferem a Martinem Schulzem prezident dvě hodiny hovořil o možnostech vytvoření nové vlády. Žádné informace o výsledcích jednání ovšem politici novinářům po jeho skončení neposkytli.

Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokraté vládli Německu v uplynulých čtyřech letech. SPD po zářijových volbách, ve kterých dosáhla rekordně nízkého zisku, oznámila, že odchází do opozice. CDU/CSU následně začala jednat o vytvoření takzvané jamajské koalice s FDP a Zelenými. Tato jednání ale minulý týden ztroskotala.

Předseda SPD Schulz nyní čelí tlaku uvnitř své strany i mimo ni, aby souhlasil s pokračováním velké koalice, a zabránil tak konání předčasných voleb. Odpůrcem nového hlasování je mimo jiné prezident Steinmeier, v jehož sídle, berlínském zámku Bellevue, se ve čtvrtek Merkelová, Seehofer a Schulz sešli. Podle prezidenta by neměli politici zodpovědnost svalovat zpět na voliče.

Angela Merkelová a Horst Seehofer přijíždějí na povolební jednání u prezidenta Steinmeiera

FOTO: Bernd von Jutrczenka, ČTK/AP

Krátce před setkáním předsedů dosavadních vládních stran se Steinmeier sešel také s volebními lídry protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo (AfD) Alexanderem Gaulandem a Alice Weidelovou. Zakončil tak několikadenní sérii schůzek s představiteli parlamentních stran.

Tato schůzka byla velmi krátká, asi čtvrthodinová. Weidelová podle svých slov prezidentovi řekla, že účast AfD v německé vládě připadá v úvahu nejdříve po roce 2021, kdy by se měly konat příští řádné parlamentní volby. Gauland v rozhovoru vyloučil, že by jeho strana podporovala menšinovou vládu CDU/CSU, v jejímž čele by stála Merkelová.

Menšinová vláda je jednou z možností povolebního uspořádání v Německu. Aby o ní CDU „vážně uvažovala” vyzvala ve čtvrtek Merkelovou například Hospodářská rada její strany. Ta se obává, že by pokračování velké koalice bylo možné jen za cenu velkých ústupků ve prospěch sociálních demokratů.

Ministr zahraničí a předchůdce Martina Schulze ve funkci předsedy SPD Sigmar Gabriel ve čtvrtek během návštěvy Spojených států řekl, že se sociální demokraté nenechají nyní do ničeho tlačit. Nikdo podle něj nemůže očekávat, že SPD po krachu jednání CDU/CSU s FDP a Zelenými o takzvané jamajské koalici okamžitě řekne: „Skvěle, budeme pokračovat.”

Jednání o podobě možné spolupráce dosavadních koaličních partnerů budou podle dosluhujícího ministra zahraničí dlouhá. „Nikdo nemůže očekávat, že to půjde rychle,” zdůraznil.

Protest kvůli pesticidu



Před zámkem Bellevue, kam Merkelová, Seehofer a Schulz krátce před 20:00 SEČ dorazili, se sešla asi stovka lidí, kteří demonstrovali proti schválení pětiletého prodloužení licence kontroverzního pesticidu glyfosát. „Hop, hop, hop - glyfosátu stop,” volali.

Schválení licence glyfosátu v rámci Evropské unie na dalších pět let vyvolalo roztržku v dosluhující německé vládě. Ačkoli v kabinetu ohledně této otázky nepanovala shoda, hlasoval ministr zemědělství Christian Schmidt (CSU) v pondělí v Bruselu pro prodloužení povolení. Ministryně životního prostřední Barbara Hendriksová (SPD) byla přitom výslovně proti.

Podle šéfa sociálních demokratů Schulze kauza glyfosát vážně narušila důvěru mezi koaličními partnery. Ministra Schmidta v úterý kritizovala i kancléřka Merkelová.