Zatímco se v úterý za rozbřesku Spolková republika probouzela do dne oslav půltisíciletí od započetí Lutherovy reformace, přišlo si policejní komando GSG 9 do domu ve schwerinské čtvrti Neu Zippendorf pro Jámina. Při výslechu přiznal, že chtěl vraždit bezvěrce výbušninou známou pod označením Satanova matka. „Pokročil nebezpečně daleko,“ sdělil zdroj z vyšetřování. [celá zpráva]

Syřan patří mezi statisíce uprchlíků, kteří na podzim 2015 nekontrolovaně překročili německé hranice. Úřady ho přitom zaregistrovaly jako „nedoprovázeného nezletilého utečence“ (UMF). Teď žil sám v bytě v rekonstruovaném paneláku.

Bomby místo vděku

Není jediným nezletilcem, přesněji řečeno údajným neplnoletým, který chtěl Němcům explozemi třaskaviny poděkovat za jejich velkorysost. V září vydal zemský soud v Halle zatykač na Syřana, jenž tvrdil, že mu je šestnáct a který se nabídl jako „spáč“ Islámskému státu (IS). Vyšetřovatelé mu na statku v Bobbe u Köthenu, kde žil v péči evangelické charity, zabavili plány na atentáty v Berlíně.

Na sklonku května stovka policistů zadržela dalšího Syřana, údajně sedmnáctiletého, v domě pro neplnoleté v Gerswalde. Ve zprávě matce na WhatsApp napsal, že vstupuje do svaté války. Bezpečnostní složky mají za to, že chtěl jít ve stopách sebevražedného atentátníka z vánočního trhu v srdci Berlína.

V Německu se vyplatí vystupovat coby neplnoletý, je to tak lepší Husajn K., obviněný z vraždy

„Spolkové ministerstvo vnitra ví od října 2015 o 250 případech, kdy se islamisté pokusili oslovit mladistvé bez rodin. Mimo jiné proto, že právě oni jsou náchylní zasvětit život ideologii,“ upozornil list Die Welt.

Ačkoli o lhaní o věku úřady velice dobře vědí, jen výjimečně žádají lékařské ověření skutečného stavu. Přitom paradoxně právě Německá společnost pro právní medicínu vyvinula mezinárodně uznávanou metodiku, jež plně nahradí nepopulární rentgenové vyšetření.

Husajn K. dorazil podle údajů německých úřadů do země bez dokladů v listopadu 2015. Po zadržení loni v prosinci tvrdil, že mu bylo v době brutálního činu sedmnáct. Ale znalci podle posudků zjistili, že mu bylo nejméně 21. V soudní síni pak v září přiznal, že o věku lhal. „V Německu se vyplatí vystupovat coby neplnoletý, je to tak lepší,“ zdůvodnil.

Na pěstounech stát neškudlí

Náhradní rodina na něj tak pobírala měsíčně 2800 eur (71 570 korun). Majetní pěstouni s afghánskými kořeny – on lékař, ona psycholožka – žijí v luxusní vile. Husajn dostával kapesné 400 eur měsíčně (10 224 korun) a tu a tam za práci na zahradě dvacet eur (511 korun). Protože kromě Husajna převzali do péče ještě jednoho neplnoletého uprchlíka, štědrý stát jim každý měsíc posílal celkem 5600 eur (143 140 korun).

Husajnův adoptivní otec před soudem vypověděl, že o tom, že jeho syn propadl drogám, že se opíjí a obtěžuje ženy, neměl prý ani ponětí. Připustil, že městský úřad pro mladistvé ani jeho nadřízení neprojevili ani minimální zájem o informace, jak vlastně Husajn žije. Úředníci se hájí přetížením a nedostatkem zaměstnanců.

Týdeník Der Stern v této souvislosti upozornil na varovné srovnání: na domácnost, která pobírá nejnižší sociální dávky pro dlouhodobě nezaměstnané (je známé pod označením Hartz IV), erár pamatuje 937 eury (23 950 korun) eur plus 311 eur (7950 korun) na každého nezaopatřeného potomka ve věku 14 až 18 let. To znamená ani ne polovinou z oněch velkorysých 2800 pro „nezletilé migranty“.

Der Stern tak pochopitelně naznačuje, že pěstounství se stalo pro mnohé výhodným kšeftem při péči o migranty. To vedle dobře známého kvetoucího byznysu, který mají kolem migrantství bezpečnostní agentury a pronajímatelé ubytování. „Vnést do záležitosti pořádek by mohlo patřit mezi první úkoly nového, tolik chybějícího ministerstva pro integraci,“ shrnul časopis.