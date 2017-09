Předseda maďarské vlády dlouhodobě označuje finančníka maďarského původu George Sorose za organizátora migrace do Evropy. Tzv. Sorosův plán má podle Orbána připravit národy střední a východní Evropy o „jejich křesťanskou a národní identitu“ tím, že je přinutí stát se přistěhovaleckými zeměmi.

Soros ještě v roce 2015 navrhoval, že Evropa by příliv uprchlíků a migrantů lépe zvládla jejich rovnoměrnějším rozložením v členských státech Evropské unie. „Pokud nás lidé podpoří a zvítězíme ve volbách i potřetí za sebou, tak Sorosův plán zkrachuje,“ zdůraznil Orbán.

60 miliónů běženců do roku 2020?

Orbán varoval, že do roku 2020 zamíří z Afriky do Evropy 60 miliónů lidí. „Dosud jsme byli svědky jen zahřívacího kola. Důsledkem chybné bruselské přistěhovalecké politiky je horší bezpečnostní situace v Evropě, pravidelnými se staly teroristické útoky a změnila se kulturní identita některých evropských států. Od toho chceme ochránit sebe, střední Evropu, a pokud je to ještě možné, i Evropskou unii,“ řekl Orbán.

Podle jeho slov budoucnost Evropy záleží na tom, zda v Unii dovedou spolupracovat proimigrační a protiimigrační státy. „Obě skupiny musí respektovat vůli svých občanů. My respektujeme, že imigrační země se staly takovými, jakými jsou, a prosíme, aby i ony vzaly na vědomí, že my nechceme být imigrační zemí. O tom je spor kolem kvót. Pokud se toho nechceme zúčastnit, znásilní nás a přinutí,“ upozornil Orbán.

Tento postup označil maďarský premiér za „Sorosův plán“, podle něhož miliardářovy záměry usilovně naplňují bruselští byrokraté, kteří „Sorosovi zobou z ruky“.

Vzkaz Bruselu: Připlaťte na bariéru

Podporu vládním představám v oblasti migrace před parlamentními volbami má zabezpečit již zmíněná národní konzultace na téma Sorosův plán. „Při jednání s Evropskou komisí o migraci potřebuje vláda silnou podporu,“ řekl Gergely Gulyás, nově zvolený předseda poslanecké frakce vládní strany FIDESZ.

„O tom, s kým chceme žít, musíme rozhodovat sami. Vstupem do EU jsme nepředali rozhodování o migraci do rukou Bruselu. To patří jednoznačně k národním kompetencím,“ dodal.

Maďarští představitelé opětovně obhajovali výstavbu bariéry na hranicích se Srbskem v roce 2015. Budapešť zdůraznila, že chrání nejen Maďarsko, ale celou Unii. Orbán bez váhání požádal EU o uhrazení poloviny nákladů na stavbu bariéry. Podle úřadů výdaje činily kolem 440 miliónů eur (11,5 miliardy korun).

Miliardář podruhé

Všechny zmíněné kroky mají vykreslovat současnou Orbánovu vládu ve světle jediného ochránce maďarských zájmů a občanů před migranty. Hlavní téma předvolební kampaně, jednoznačně dané už nyní šest měsíců před parlamentními volbami.

Letos se už jedna kampaň namířená proti Sorosovi odehrála. Maďarsko v červenci zaplavily billboardy s portrétem Sorose a textem „Nenechme, aby se nakonec smál Soros!“. Lidé je nezřídka doplňovali antisemitskými nápisy. Svaz židovských náboženských obcí v Maďarsku (Mazsihisz) proto vyzval Orbána, aby tažení ukončil.

„Od začátku jsme upozorňovali na vážná rizika kampaně, která může vyvolat nekontrolovatelné antisemitské vášně,“ řekl tehdy András Heisler, předseda Svazu židovských náboženských obcí v Maďarsku. Židovská obec s politováním konstatovala, že akce probudila myšlenky z temného období maďarských dějin.