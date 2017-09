Hurikán Harvey napáchal škody za 3,9 biliónu

Škody napáchané v Texasu hurikánem Harvey by se mohly vyšplhat až na 180 miliard dolarů. To je v přepočtu více než 3,9 biliónu korun. Televizi Fox News to řekl texaský guvernér Greg Abbott. Již teď je jasné, že škody budou horší než po hurikánu Katrina, který v roce 2005 zdevastoval New Orleans.