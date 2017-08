Abdar Rahmán Šaabán abú Kúra, jak útočníka identifikují egyptské bezpečnostní zdroje, má zůstat na lékařském pozorování 45 dní. Úřady neupřesnily, co by se stalo, kdyby byl shledán psychicky nemocným.

Útočník ubodal dvě německé turistky na pláži hotelu Zahabia. Pak přeběhl do sousedního hotelu Sunny Days, kde zranil další turistky včetně šestatřicetileté Češky. Údajně ji zasáhl do nohy a do zad.

Původní zprávy hovořily o tom, že zranění ženy nejsou vážná, české ministerstvo zahraničí ale později uvedlo, že se její stav dramaticky zhoršil a je kritický. [celá zpráva] Česká diplomacie následně sdělila, že je žena ve stavu klinické smrti. [celá zpráva] Turistka nakonec zemřela v noci na 27. července. [celá zpráva]

Zadržený útočník

FOTO: Reuters

Agentura Reuters později s odvoláním na dva zdroje z bezpečnostních složek uvedla, že se muž podle policejního vyšetřování „snažil připojit k Islámskému státu“. Již dříve se objevily informace, že byl zřejmě přes internet v kontaktu s radikály z Islámského státu (ISS). [celá zpráva] České ministerstvo zahraničí však tuto informaci nepotvrdilo.

Tělo české turistky pak bylo převezeno do Česka. Případem se také začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Chceme po egyptské vládě, aby zvážila možnost finančního odškodnění rodiny. Také chceme pitevní zprávu z pitvy, která byla provedená v Egyptě. Také chceme, aby v momentě, kdy bude uzavřeno vyšetřování, aby nám sdělili motivy útočníka a zda nepatřil k nějaké teroristické skupině,“ řekla dříve Právu mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.