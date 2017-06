Podle těchto informací se však tunel propadl, protože v okolí je velmi nestabilní písčitá půda. „Migranti se tak nadále pokouší dostat přes hranice hlavně tím způsobem, že přestřihnou drátěnou bariéru. V naprosté většině případů je však policisté na maďarském území zadrží,“ napsal Blikk.

Ve srovnání s rokem 2015 je situace na srbsko-maďarské hranici mnohem klidnější, ale i tak se o vstup na území Evropské unie denně pokouší několik desítek migrantů.

Redaktoři deníku Blikk mluvili s dvacetiletým Abdulem z Afghánistánu, který u obce Röszke čekal na vstup do tzv. tranzitní zóny. Zde mohou migranti podat oficiální žádost o azyl a musí zde počkat na vyřízení své žádosti.

„Mí kamarádi se v noci pokusili dostat před hraniční plot, ale zadržela je maďarská policie. Já mám rodinu, tak neriskujeme a podáme si oficiální žádost o azyl,“ říká Abdul.

Převaděči přivážejí migranty ze srbské strany většinou do obce Horgoš nebo do okolí města Subotica poblíž hranic s Maďarskem. Odtud se pokouší překročit hranice Evropské unie. Někteří se o to pokoušejí opakovaně.

Orbán: Plot zůstane

Na sílící hlasy vyzývající k odstranění hraniční bariéry reagoval v pondělí maďarský premiér Viktor Orbán. „Dokud tady budu stát jako premiér, i plot na jižní hranici bude stát,“ řekl před poslanci maďarského parlamentu.

„Nemůžeme dovolit, aby Brusel vnucoval Budapešti programy na přijímání migrantů. Nepodvolíme se vydírání ze strany Bruselu a odmítáme povinné kvóty na přesídlení migrantů,“ dodal Orbán.