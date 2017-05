Obří bomba zabila v první polovině dubna na východě Afghánistánu téměř stovku bojovníků teroristické organizace Islámský stát. V zařízení s oficiálním označením GBU-43 se skrývá na 11 tun výbušného materiálu. [celá zpráva]

Po tomto útoku začala část vojenských expertů a po nich i médií používat označení vycházející ze zkratky pro leteckou pumu mimořádné velikosti (MOAB), která je v angličtině shodná s počátečními písmeny výrazu matka všech bomb.

„Bylo mi stydno, když jsem slyšel to jméno. Matka dává život a tohle rozsévá smrt, a my tomu zařízení říkáme matka. Co se to děje?” tázal se papež během setkání se studenty. Za dva týdny bude mít hlava katolické církve možnost promluvit si o bombě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého na jeho žádost přijme ve Vatikánu.