Další úder na Sýrii není vyloučen, zrazují USA Asada od použití chemických zbraní

Americký prezident Donald Trump nevylučuje další útoky proti Sýrii, pokud tamní vláda bude pokračovat v používání chemických zbraní. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámil mluvčí Bílého domu Sean Spicer. USA zaútočily minulý týden na základnu syrské armády. Bylo to v reakci na útok chemickými zbraněmi z minulého týdne. Američané útok připisují syrskému režimu, jasné to však není.