„Hodil jsem je do stavebního odpadu. Udělal jsem nejhorší chybu svého života,“ opakoval minulý týden vzlykající Birn u soudu. Tak prý skončilo pět obrazů v celkové hodnotě sto miliónů dolarů (asi 2,5 mld. korun), jejichž autory byli Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Georges Braque a Fernand Léger.

Soudci ani zbývající podezřelí však dojemné scéně neuvěřili. Mají za to, že obrazy byly vyvezeny z Francie. I spoluobvinění svědčili v tom smyslu, že Birn byl „příliš mazaný“, než aby zničil taková díla. Tomič vypověděl, že si je jist, že Birn malby nezahodil. Řekl také, že po něm chtěl sdělení, kde obrazy skončily. „To jsou moje díla,“ prohlásil Tomič.

Krádež na objednávku

Tomič byl už 14krát trestán, zejména za krádeže. Policie u něj našla i horolezeckou výbavu. Muž s balkánským jménem vypověděl, že do muzea v blízkosti Eiffelovy věže se vloupal 20. května 2010. Využil slabá místa zabezpečení, alarmu a rozmístění kamer v muzeu.

Při vloupání odstranil sklo z arkýře i kovovou mříž za ním, což mu pak umožnilo přesouvat se z jedné místnosti do druhé, aniž by vyvolal poplach. Tomič vnikl do muzea s úkolem ukrást obraz od Légera a případně i od Modiglianiho.

Krádež si u něj objednal třetí obžalovaný, 61letý obchodník se starožitnostmi Jean-Michel Corvez. Zloděj řekl, že když cestou narazil na díla Picassa, Matisse a Braqua, rozhodl se je přibrat. Když pak nabídl Corvezovi pět obrazů, byl obchodník „naprosto ohromen“.

Jak Birn vstoupil do hry jako třetí

Corvez vypověděl, že dal Tomičovi nejdříve jen igelitový sáček se 40 tisíci eur. Byla to platba pouze za Légera, protože obchodník si nebyl jist, zda sežene kupce i pro ostatní obrazy. Po několika měsících začal mít Corvez z přechovávání obrazů v obchodě strach, a tak se obrátil na Birna (40), prodejce luxusních hodinek. Ten přiznal, že si za 80 tisíc eur koupil Modiglianiho a převzal i zbylé obrazy, které uložil v ateliéru.

Modiglianiho si schoval do bankovního trezoru. Tvrdil také, že zpanikařil, když se vyšetřování začalo blížit k němu. V květnu 2011 prý zničil rámy všech obrazů a plátna prý pohodil do stavebního odpadu. Corvez a Birn mohou být odsouzeni až k 10 letům, Tomič by jako recidivista mohl dostat až dvacet let v cele.