Část zprávy byla zveřejněna krátce po skončení schůzky šéfů amerických tajných služeb s nastupujícím prezidentem Donaldem Trumpem. Ten po schůzce řekl, že jakékoliv hackerské útoky americké prezidentské volby neovlivnili. Sám se vyslovil pro vytvoření antihackerského programu.

„Vyhodnotili jsme, že Putin a ruská vláda se pokoušeli pomoci Trumpovi ve zvolení tím, že se snažili pošpinit ministryni Clintonovou a ukázat ji na veřejnosti ve špatném světle,” píše se v odtajněné části zprávy.

Součástí ruské hackerské kampaně bylo podle tajných služeb nabourání se do emailů řady členů Demokratické strany včetně Johna Podesty, šéfa volební kampaně Clintonové. Následně byly soukromé informace zveřejněny prostřednictvím webů třetích stran, jako například WikiLeaks.

To podle zpravodajců znamenalo „významnou eskalaci” dlouhodobých ruských pokusů destabilizovat liberální demokratický systém, vedený USA.

Americké tajné služby tvrdí, že Rusko použilo několik zpravodajských operací najednou. Kyberaktivitu, působení Kremlem ovládaných ruských médií, weby třetích stran a také placené uživatele sociálních sítí, kteří psali předem připravované příspěvky.

Donald Trump dosud veřejně zpochybňoval hlasy tajných služeb, že by Rusko mělo ovlivňovat volby. Podle něj mohl být za hackerskými útoky někdo jiný. Zatím však neřekl, kdo by to mohl být.

Spojené státy koncem prosince vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště na svém území. Prezident Barack Obama zároveň vyhlásil vůči Rusku další sankce kvůli hackerským útokům proti americkým politickým institucím i jednotlivcům.