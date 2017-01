Takzvaní političtí velvyslanci tvoří zhruba třetinu všech ambasadorů USA a jsou mimo jiné v Kanadě, Německu, Francii či Británii, uvádí sdružení amerických diplomatů AFSA.

Ani diplomaté s dětmi tentokrát výjimku nedostanou Schapiro, jenž s Obamou studoval práva a později finančně podporoval jeho kampaň, svůj odchod avizoval už dříve. „Budu si vždy vážit výhledů, jako je tento – a budu je postrádat,“ napsal například na Twitteru k fotografii zasněženého glorietu v zahradě Schönbornského paláce v Praze, ve kterém americké velvyslanectví sídlí.

Překvapením je zejména to, že Trump v rozporu s tradicí nenechá část politických velvyslanců ve funkci na přechodnou dobu. Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama to dělali zejména u diplomatů, jejichž děti chodily v zemi působení svých rodičů do školy.

Výjimky nebudou



Americké ministerstvo zahraničí nicméně 23. prosince rozeslalo Trumpovým jménem dopis, podle něhož tentokrát žádné výjimky nebudou. „Nevybavuji si, že by někdy dříve v lednu spadla gilotina s tím, že všichni musejí okamžitě odejít,“ řekl NYT Ronald E. Neumann, exvelvyslanec v Alžírsku, Bahrajnu a Afghánistánu. Dodal ale, že jinak je odvolání Obamových podporovatelů logické.

Schapiro zatím zřejmě neví, jak svou situaci vyřeší. Hledá si totiž jiné bydlení v Praze a zároveň přesvědčuje školu svých dětí v Chicagu, aby je přijala proti zvyklostem uprostřed školního roku, uvedl deník NYT.

Ivana Trumpová se hlásí o funkci velvyslankyně v Česku.

FOTO: Korzo

Kdo se stane Schapirovým nástupcem, zatím není jasné. Jediné jméno, které se v této souvislosti už objevilo, bylo Ivana Trumpová. Magnátova exmanželka a česká rodačka se na tuto funkci sama navrhla při rozhovoru pro list New York Post.

Obdobné problémy se školní docházkou svých dětí jako končící velvyslanec v ČR musejí řešit například i ambasadoři USA v Belgii či při OSN v Ženevě. Někteří diplomaté to podle listu odmítají přijmout a zvažují, že požádají o výjimku budoucího ministra zahraničí Rexe Tillersona.

Poukazují na to, že budoucí první dáma Melania Trumpová se zatím do Bílého domu nebude stěhovat právě kvůli tomu, aby její desetiletý syn Barron mohl dokončit školní rok v New Yorku.