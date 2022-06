Nerudová: Pět tisíc bych dala méně lidem, ale každý měsíc

Jediný, kdo do diskuse přinášel i pohled z druhé strany, byla rodina. Zmiňovali například, že to s sebou přinese i ztrátu soukromí nebo mediální pozornost. Probírali jsme klady i zápory. Můj muž mě vždycky ve všem podporoval a řekl, že tak, jak to dělal dosud, tak to bude dělat dál.

Ve funkci prezidentky bych dbala a důsledně vyžadovala od vlády, aby plnila sliby, které dala voličům. Není pravda, že prezident nemá pravomoci, aby situaci ovlivnil. Může upozorňovat vládu a politiky, že zapomínají na určité skupiny lidí, a vysvětlovat, k čemu všemu to může vést. Prezident má obrovský vliv a měl by komunikovat s vládou i všemi předsedy stran tak, aby vytvářel stabilní prostředí v zemi. Nikoliv vést vlastní hospodářskou politiku, jak jsme toho byli svědky. Prosperity se nedá dosáhnout bez stabilního prostředí.

Samoživitelkám nebo mladým rodinám s dětmi chybějí peníze každý měsíc. Dlouhodobě říkám, že by měla jít vláda cestou zvýšení základní slevy na poplatníka a překlopit ji do bonusu s tím, že od určitého příjmu tu slevu může snížit, aby byla skutečně cí­lená.

Co z mého pohledu hapruje, je komunikace vlády k těm, kteří nikdy do takto tíživé situace nespadli, nikdy sociální dávky nepobírali. Nově se do ní dostali, ale nevědí, do mají dělat. Zda mají na dávku nárok, kde a jak o ni požádat. Další věc je šílená administrativa. Ta by se měla omezit a komunikace k lidem zintenzivnit.