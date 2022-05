Jiří Paroubek – bývalá tvář ČSSD nevylučuje kandidaturu v prezidentských volbách

Tím, že zvažuje účast v prezidentských volbách 2023 s vidinou převzít úřad po stávajícím prezidentovi Miloši Zemanovi, se Jiří Paroubek netají. Podle svých slov o kandidatuře uvažuje, kandidoval by však za podmínek, že bude mít za sebou organizaci, která mu s kandidátkou pomůže, a dostatek financí.

Paroubek se narodil 21. srpna 1952 v Olomouci. Prvních šest let života vyrůstal v tomto moravském městě u prarodičů. Když mu bylo šest let, přestěhoval se za rodiči do Prahy. Jeho otec pracoval v podniku Avia Letňany, matka byla aranžérkou květin.