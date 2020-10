Sobotka: Končím, politika je populistická. Chci lyžovat

Proč už nepokračujete?

Postupně se to vyvíjelo. Už před čtyřmi lety jsem znovu nekandidoval do Senátu, protože politika přestala být konstruktivní a stala se populistickou. A dnes? Možná je to i otázka věku. Chci si ještě užít dalších minimálně dvacet let a trochu si zasportovat. Pokud ale někdo projeví zájem o mé zkušenosti, tak rád pomůžu.

Původním povoláním jste lékař. Nezvažujete ještě návrat do zdravotnictví?

Nebudu říkat, že už nechci nic dělat. V každém případě ale stále můžu hrát tenis a lyžovat. To jsou dvě věci, které bych teď rád dělal víc.

Teď už (na prezidenta) kandidovat nebudu. Adeptů se ještě vyrojí mraky.

Když se ohlédnete, co byl největší zážitek v politice?

V každém případě listopad 1989, protože návrat k demokracii byl unikátní. Ukázalo se ale, že lidé na to nejsou ještě dostatečně naladěni. Čtyřicet let komunistické diktatury nám dalo hodně zabrat. Nejdříve jsem s nadsázkou tvrdil, že dvě generace musí umřít, aby se demokracie opravdu zažila. V roce 2005 jsem říkal, že to musí být tři generace, a když teď vidím, co se děje, tak si myslím, že to musí být generace čtyři.

Před sedmi lety jste se pustil i do prezidentských voleb. Neuvažujete o tom znovu?