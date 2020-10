Přehledně: Jaké se v krajích rodí koalice

Velmi rychle došlo k domluvě v Pardubickém kraji , kde bude vládnout koalice tvořená skupením 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, které vzniklo kolem nynějšího hejtmana Martina Netolického (ČSSD), ODS s TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN. Netolický by měl na základě dohody v čele regionu pokračovat. Stejně jako před čtyřmi lety skončí v opozici vítězné hnutí ANO.

Poměrně snadno se domluvila koalice v Libereckém kraji , kde vítězství obhájilo uskupení Starostové pro Liberecký kraj. To se na koalici dohodlo s Piráty a ODS. Starostové mají mít v radě pět křesel, koaliční partneři po dvou. Hejtmanem by měl po třetí volební období zůstat lídr starostů Martin Půta.

Ve Středočeském kraji se po volbách domluvili na spolupráci zástupci vítězného hnutí STAN s dalšími uskupeními s výjimkou hnutí ANO. V koalici tak budou i ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Hejtmankou by se měla stát jednička kandidátky STAN Petra Pecková.

V Moravskoslezském kraji se na spolupráci dohodli zástupci ANO, koalice tvořené ODS a TOP 09, lidovců a ČSSD. Hejtmanem by měl zůstat Ivo Vondrák (ANO).

Na jihu Čech se rýsuje koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a uskupení Jihočeši 2012. Hejtmanem by se měl podle předběžných dohod stát občanský demokrat Martin Kuba (ODS).

V Ústeckém kraji je předběžně domluvena spolupráce ANO, ODS a hnutí STAN. Hejtmanem by se mohl stát Jan Schiller z ANO. Jednání mají pokračovat v úterý a ve hře jsou vzhledem k rozmanitosti krajského zastupitelstva i jiné varianty.

V Olomouckém kraji by se mohla vytvořit koalice Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj, uskupení Piráti a STAN a ODS. Z 55 křesel v zastupitelstvu by měla 32. Rozhodnutí by mělo padnout po jednání regionální rady ODS.