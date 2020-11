Nové vedení Karlovarského kraje nezvolili ani napotřetí

Na jedné straně stojí blok 21 zastupitelů za STAN, Piráty, Místní, VOK a SNK1 a na druhé pětičlenná koalice ODS a KDU-ČSL s jednou zastupitelkou za SNK 1. Jednadvacítka dosud navrhovala koalici okolo ODS post prvního náměstka hejtmana, radního a uvolněného zastupitele. Pětičlenná koalice by ale ráda měla hejtmana a dva radní a v jedné z dalších nabízených variant tři radní z devíti. To ale Jednadvacítka dosud odmítala s tím, že by takové rozložení sil nebylo spravedlivé vůči ostatním partnerům. Hejtmana chce přitom nominovat sama, vzhledem k tomu, kolika hlasy disponuje.

Lídr STAN Petr Kulhánek na čtvrtečním jednání krajského zastupitelstva vyslovil přesvědčení, že do dalšího pokračování ustavujícího jednání bude nalezena shoda na nové personální podobě krajské vlády. Již dříve se totiž obě strany dohodly na programu, koaliční smlouvě i na obsazení výborů a komisí, tedy poradních orgánů kraje. Zbývá tedy dořešit jen podobu rady kraje. Pokud by se to podařilo, měla by koalice 26 hlasů ve 45členném krajském zastupitelstvu.