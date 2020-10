Na jihu Čech podepsali koalici. Hejtmanem bude exministr Kuba z ODS

Podle koaliční dohod by se měl stát hejtmanem exministr průmyslu z Nečasovy vlády Martin Kuba (ODS).

„V téhle době není čas čekat dva nebo tři týdny na nové zastupitelstvo. Ve všech nemocnicích postupně omezujeme péči, která se dá odložit, aniž by to ohrozilo pacienty. Navyšujeme kapacity a upravujeme oddělení tak, abychom mohli přijímat pacienty s covid-19,“ vysvětloval Kuba.

Předání moci v kraji by ještě mohla oddálit žaloba ke krajskému soudu na průběh voleb v Jihočeském kraji. Objevily se informace, že byla podána, mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová ale v pátek ČTK řekla, že žádná stížnost na soud zatím nedorazila.

„Zatím mi to nikdo nepotvrdil, ale pokud by to byla pravda, museli bychom s ustavujícím zastupitelstvem, které je naplánované na 29. října, počkat ohledně projednání této záležitosti soudem,“ podotkl Kuba.