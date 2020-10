ANO na Zlínsku chce urychlit jednání, koalice může vzniknout bez něj

Dosavadní hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) před krajskými volbami tvrdil, že jde o referendum o nemocnici. Nepletl se, ale volby, a právě téma nové nemocnice mu nakonec zlomilo vaz. Vítězné ANO s lidovci do koalice nepočítá, snaží se vybírat mezi stranami, které stejně jako ANO zastávají názor, že za současných podmínek je stavba nové nemocnice nemyslitelná.

Lidovci se tak až jako poslední ze stran, které ve volbách ve Zlínském kraji získaly přes pět procent, dostali po dvou dnech v pondělí večer k vyjednávání s vítězným hnutím ANO.

Kromě hejtmana by podle něj ANO rádo mělo i jednoho ze tří náměstků, další dva by mohli být zástupci Pirátů a ODS. Celkově chce mít v devítičlenné krajské radě čtyři své zástupce. Po dvou zástupcích nabídlo ANO Pirátům a ODS, jednoho pak sociálním demokratům. Vzniku čtyřkoalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD dává Holiš osmdesát procent.

Ve hře je však i varianta se Starosty, kterým nabídlo ANO také dva posty v krajské radě. A to při zachování čtyřkoalice na úkor ODS či spíše Pirátů. Této variantě dává Holiš dvacet procent, záleží však podle něj na rychlosti jednání. „Snažíme se řešit koalici, která by byla rozdělená do čtyř stran a měla zhruba 24 ze 45 mandátů. Nechceme čekat s tím, jaký je vývoj v republice. Že se strany spolčují proti ANO. Proto i STAN obdržel nabídku na dva radní. Doufáme, že se tímto jednání urychlí,“ přiznal lídr ANO rozštěpení celorepublikově vznikajícího svazu STAN a Pirátů. Jasno by chtěl mít lídr ANO nejpozději do středy. „Chytřejší bychom chtěli být už v úterý,“ řekl v pondělí ČTK Holiš.

Aby jedna z těchto dvou stran skončila v krajské koalici a druhá v opozici, když už za rok by mohla být jména jejich členů na společných kandidátkách do voleb do poslanecké sněmovny, je pro STAN i Piráty ve Zlínském kraji spíše nemyslitelné.

V poli roste nový hráč, spojení Pirátů a STAN

Pokud by se Starostové domluvili na krajské úrovni s Piráty, dostali by se s celkem dvanácti mandáty při dojednávání krajské koalice výš, než vítězné hnutí ANO s devíti posty. Ujasnit si toto spojení mají Starostové a Piráti v úterý odpoledne.

Spolu s ODS, se kterými mají STAN a Piráti obdobný pohled na projekt nové nemocnice, a to vypracování plnohodnotného oponentního posudku, který by vyvrátil nebo podpořil stavbu nové nemocnice, by tento trojlístek měl 17 ze 45 mandátů.

Jednička kandidátky České pirátské strany Hana Ančincová probírá s kolegy strategii při povolebním vyjednávání. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Jedna z možností vzniku pravicové koalice je navrátit do hry o křesla v koalici lidovce. Tuto variantu připustili STAN i Piráti. Hlavní podmínkou vzniku této koalice je však „odstavení“ dosavadního hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který by tak měl být spíše řadovým zastupitelem. Vznikla by tak silná pravicová koalice se 26 mandáty. Jiří Čunek odpoledne nezvedal telefon. K možnosti odstavení Jiřího Čunka však odpověděl místopředseda KDU-ČSL a krajský zastupitel Ondřej Benešík. „Je to otázka k jednání. Ale chceme znát od dalších případných partnerů důvod, proč by neměl být například Jiří Čunek krajským radním. Je to politik, který získal v kraji největší počet preferenčních hlasů,“ podotkl Benešík.

S lidovci, ale bez funkce pro Jiřího Čunka

Jestliže dosluhující hejtman a senátor Čunek nepřijme tuto variantu či se další pravicově smýšlející strany s lidovci nedomluví jinak, budou zřejmě STAN a Piráti jednat s vítězným hnutím ANO, které získalo stejně jako KDU-ČSL devět mandátů. „V těchto chvílích jsou jednání na bojišti urputná, situace se mění každou hodinou,“ přiznal Právu lídr STAN Petr Gazdík.