Babiš: Nejsem si vědom, že bychom dělali chyby

Nepřekvapuje mě to, stejné to bylo před čtyřmi lety. Tehdy jsme vyhráli v devíti krajích a měli nakonec jen pět hejtmanů. Z krajů vím, že z ODS, STAN a Pirátů přišel pokyn, aby kdekoli, kde to bude možné, vznikaly koalice bez hnutí ANO. Pan prezident to nazval spiknutím poražených.