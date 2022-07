Volby v Praze, Brně a Plzni by vyhrálo uskupení s ODS, v Ostravě ANO

Ve srovnání s průzkumem provedeným o měsíc dřív je patrný úbytek hlasů pro hnutí STAN, které se potýká s dopady kauzy podezření na korupci v pražském dopravním podniku, v níž policie obvinila víc než desítku lidí včetně pražského politika STAN Petra Hlubučka.

Třeba v Praze se preference hnutí STAN proti předchozímu průzkumu snížily o pět procentních bodů na 4,3 procenta. Voličů koalice Spolu tvořené ODS, lidovci a TOP 09 naopak přibylo na 33,7 procenta, ANO by si vybralo 19,3 procenta, uskupení Praha Sobě 12,7 procenta a Piráty 7,2 procenta účastníků průzkumu.

V Brně by nejvíc lidí dalo hlas koalici ODS a TOP 09, která by dostala 28,2 procenta hlasů. Druhé by skončilo ANO s 19,8 procenta a na třetím místě by se umístili Piráti s 9,1 procenta. Předstihli by tak koalici STAN a lidovců, která by obdržela 6,8 procenta hlasů.

V Ostravě by jednoznačné vítězství patřilo ANO s 34,3 procenta, druhá koalice Spolu by měla 11,3 procenta a hnutí Ostravak by dostalo téměř desetinu hlasů. Starosty pro Ostravu se 4,2 procenta by si vybralo méně lidí než Piráty, SPD, ČSSD i komunisty.

Vyrovnaná je situace v Plzni, Spolu by zde mělo 28,6 procenta a ANO 27,9 procenta. S odstupem zaostávají Piráti s osmi procenty, za nimi je STAN a SPD.