Volby by vyhrálo ANO, Trikolóra zcela propadla

V prosinci by se do Sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Na samém konci žebříčku se tentokrát umístilo hnutí Trikolóra se ziskem pouhých 0,5 procenta. Prosincový volební model agentura STEM zveřejnila na svém webu.