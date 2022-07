Volby by vyhrálo ANO, lidovci a STAN by se do Sněmovny nedostali

Vítězem voleb by se podle červnového modelu společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 29 procent hlasů. Druhá ODS by dostala 16,1 procenta a SPD 12,5 procenta. Piráty by volilo 11,8 procenta lidí. Do Sněmovny by mohla proniknout i ČSSD se ziskem 5,6 procenta a TOP 09, která by dostala 5,2 procenta hlasů.