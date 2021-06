Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb s heslem Máme právo žít

Při čtvrtečním zahájení kampaně na pražském Klárově lídři jejich krajských kandidátek hovořili o ubývání svobod, a to v souvislosti s epidemií covidu, a o destrukci podoby tradiční rodiny a dalších hodnot.

Podle jejího názoru je takových voličů dost a nové uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci je důstojnou volební alternativou. Pro vstup do Sněmovny musí v říjnových volbách získat nejméně pět procent hlasů.

Není normální zakázat lidem chodit do práce, zavřít živnosti, zlikvidovat firmy, zakázat dětem chodit do školy, dusit malé děti rouškami, vypočítala Majerová, co kritizuje její strana v souvislosti s postupem vlády v době epidemie koronaviru.