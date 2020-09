Sněmovní volby by vyhrálo ANO, Piráti posilují

Vítězem voleb by se v září podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) stalo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů, v červenci mělo 29 procent. Jako druzí by následovali Piráti s 16 procenty, ODS by měla 12,5 procenta. ČSSD by získala 10,5 procenta a komunisté 9,5 procenta.