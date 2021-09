Nejnovější volební průzkum: ANO jasně první

„Vládní hnutí ANO stvrdilo v modelu STEM pozici nad 30 procent, kam se po delší době vrátilo v srpnu. V modelu tak s přehledem drží první místo,“ uvedla agentura.

Druhá koalice Spolu by podle aktuálního zářijového průzkumu brala 20 procent hlasů a třetí koalice Pirátů a Starostů 18 procent. To značí mírné oslabení vůči minulým průzkumům u obou koaličních uskupení.

Do dolní komory parlamentu by se dostalo ještě hnutí SPD s 11,8 procenta a komunisté, kterým průzkum přisoudil 5,4 procenta.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by skončila vládní ČSSD s 4,4 procenta. „ČSSD se v aktuálním měření opět nachází pod pětiprocentní hranici, její vstup do Sněmovny však zůstává otevřený,” uvedl STEM.

Neprošly by ani Trikolóra, Svobodní, Soukromníci či Přísaha Roberta Šlachty. Přísaha by se do Sněmovny podle výzkumníků přes pětiprocentní hranici nepřenesla ani v případě zohlednění odchylky.

ANO drtivě vítězí i v modelu bez koalic

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše by zvítězilo i v modelu, který nezohledňuje předvolební koalice, ale počítá s tím, že každá strana bude kandidovat samostatně. Od voličů by dostalo 32,7 procenta hlasů.

S propastným odstupem by následovalo hnutí SPD (11,8), ODS (11,5) a Piráti (11,4). Do Sněmovny by se dostali ještě s téměř sedmi procenty Starostové a také KSČM.

Volby se uskuteční 8. a 9. října. Podle STEM by mohla být letos účast poměrně vysoká. K urnám by mělo určitě dorazit 55 procent voličů. „Dalších 11 procent je odhodláno k volbám nedorazit. Zbývající přibližně třetina si není svou účastí či možnou volenou stranou jista,“ podotkla agentura.

Průzkum probíhal od 31. srpna do 8. září a zúčastnilo se ho 1014 respondentů.