Nejnovější průzkum: Volby by drtivě vyhrálo ANO

Třeba podle červencového průzkumu Medianu by ANO získalo 26 procent, SPOLU 21,5 a Piráti se STAN 20 procent hlasů. Do Sněmovny by pronikla také SPD (7), Přísaha (6,5) a KSČM (6), ČSSD by nejspíš poslanecké lavice opustila (4,5).