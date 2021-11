Naostro startuje koalice i nová Sněmovna. Okamurové nabídnou „bonbonek pro fotografy“

„Budeme mít nominaci, půl milionu voličů SPD nelze hodit do kanálu,“ řekl. „Vadí vám, že by SPD měla mít ve Sněmovně zastoupení, jen proto, že nesouhlasíte s naším programem. To je pro vás demokratické? Je to kádrování jako před rokem 1989,“ vpálil Okamura šéfce TOP 09 Pekarové.