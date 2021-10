Nacher po neúspěchu ANO: Témata přebila argumentace koalic, že volby jsou o Babišovi

Zatím nejsou sečteny všechny hlasy, ale je již jasné, že parlamentní volby vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Vaše hnutí ANO skončilo na druhém místě. Berete to jako prohru? Jak se na tento výsledek díváte?

Pokud Spolu vyhraje, tak jim gratuluji k vítězství. Beru to jako vítězství koalice, nikoliv jako jednotlivých politických stran. V momentě, kdy pak sestaví samostatný politický klub, tak je důležité, kdo jej má největší. Respektuju to jako výsledek. Na rozdíl od jiných to nedělím na demokratické a nedemokratické strany.

Čím si vysvětlujete to, že Spolu předběhlo hnutí ANO? Udělali jste nějaké chyby v kampani?

Evidentně přebili tu komunikaci jednoduchým útokem, že volby jsou o Babišovi - Babiš a antiBabiš. Přebili tím reálný obsah a témata, která jsou před námi. O to těžší to teď budou mít, jsem zvědavý, jak se s tím popasují. Ať už to jsou věci týkající se energetické soběstačnosti, vývoje Evropské unie, kompetencí, které tu máme a o které můžeme, ale nemusíme přijít. Držení toho, abychom tu měli nízké daně, jako je tu máme teď. To jsou všechno témata, která lidi zajímají, a opravdu mě zajímá, jak se s tím popasují.

Většinu ve Sněmovně získají koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů. Hnutí ANO by ji nezískalo ani s SPD Tomia Okamury, o němž se jako o možném partnerovi spekulovalo. Spoléháte třeba na to, že vás jako hnutí prezident Miloš Zeman podrží a dostojí svým slovům, že vyjednáváním o vládě pověří šéfa nejsilnější strany, nikoliv koalice, které neuznává?

Já na nic nespoléhám.

Hnutí, ne vy osobně.

Za hnutí mluví předseda, já mluvím za sebe, jako za lídra Prahy. Počty vidíme, vítěz voleb by měl mít právo první volby.

Bez ohledu na to, jestli je to koalice nebo samostatná strana?

To je na panu prezidentovi. Kdo vyhrál, to je vidět. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak to bude z hlediska poslaneckého klubu, jestli budou mít jeden klub nebo více klubů.

Avizovali, že budou mít rozdělené kluby.

V tom případě má největší klub hnutí ANO. Je to vážně na panu prezidentovi, já mu do toho mluvit nebudu. Výsledky beru s velkým respektem a nedělím to na demoblok a temnoblok, což pak voliče dělí na ty správné a špatné.

Vy osobně jste kandidoval jako lídr v Praze. Chápete to jako svou osobní prohru, že vás v metropoli voliči nepodpořili a nevyhráli jste?

V Praze je to vždy těžké. Očekával jsem výsledek kolem 17 procent i vzhledem k tomu, co se tady dělo.

Takže jste nepočítal s výhrou?

V Praze hnutí ANO téměř nemůže vyhrát, to je téměř vyloučené. S touhle ambicí jsem do toho ani nevstupoval. Jsem realista a snažím se od začátku vystupovat s pokorou. Potěšilo mě, že z lídrů mám sedmý nejvyšší počet preferenčních hlasů, což je pro mě obrovský závazek a neuvěřitelné číslo, na to, že jsme v Praze, kde je „nepřátelské území”.

Pokud by prezident skutečně pověřil sestavováním vlády Andreje Babiše, koho vidíte jako případného koaličního partnera? Těch možností moc není, koalice s ANO spolupracovat nechtějí. Mohlo by i přes předvolební avíza, že s SPD nepůjdete, dojít vzhledem k velmi omezeným možnostem k přehodnocení tohoto postoje?